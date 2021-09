Abalo signe au Japon !

Direction le Japon pour Luc Abalo (37 ans). A peine de retour de Tokyo, où il a décroché sa troisième médaille d'or olympique avec les Bleus pour sa toute dernière sortie sur le maillot de l'équipe de France, l'ailier droit français fraîchement retraité international va retourner dans la capitale japonaise. Il y passera même la saison. Le natif d'Ivry-sur-Seine a en effet finalement décidé de poursuivre sa carrière en club - il avait laissé entendre après avoir mis un terme à sa carrière internationale qu'il pourrait également raccrocher complètement - et son nouveau challenge, c'est au Japon qu'il a choisi de le relever. Le joueur d'origine togolaise également sacré trois fois champion du monde avec les Bleus s'est engagé en faveur du Zeekstar Tokyo, a annoncé le club en question dans un communiqué auquel l'intéressé n'a pas dû comprendre un mot mais auquel il n'a pas échappé comme à tous les lecteurs que sa photo, sourire de rigueur, apparaissait au coeur de l'article.

Appelé à devenir l'idole des supporters japonais

Féru de culture japonaise, Abalo n'avait jamais caché que s'il devait s'offrir une dernière pige, elle ne serait pas loin du pays du soleil levant. L'année dernière, le joueur ayant tout gagné avec les Bleus comme dans les différents clubs par lesquels il était passé auparavant (Ivry, le club espagnol de Ciudad Real et le PSG) avait choisi de découvrir la Norvège, sous les couleurs du club d'Elverum, où il avait ajouté un doublé Coupe et Championnat de ce pays à son palmarès, long comme le bras. Pour ce qui aura probablement tout de son ultime expérience en tant que joueur, "Loucho" tentera maintenant de jouer les premiers rôles au Japon, où ce sportif des plus sympathiques et ouvert devrait très vite devenir l'un des chouchous des supporters du Zeekstar. Dans le communiqué (merci au traducteur), le club de Tokyo se félicite d'ores et déjà d'avoir recruter un joueur de classe mondiale, de surcroît susceptible de contribuer à l'essor du handball au Japon. Ca commence bien.