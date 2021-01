Les Bleus aborderont le Tour Principal avec quatre points... mais ont sans doute laissé face à la Suisse quelques certitudes. En effet, après deux victoires probantes face à la Norvège et l’Autriche, les joueurs de Guillaume Gille ne sont pas passés loin de tomber dans le piège tendu par la Suisse, invitée de dernière minute dans ce Mondial 2021. Un piège parfaitement matérialisé par Andy Schmid. Le meneur de jeu de la « Nati » (10 buts sur 17 tirs) a mis en grande difficulté une défense française qui a manqué d’agressivité. L’attaque tricolore, pour sa part, est tombée sur le gardien de Chambéry Nikola Portner (12 arrêts à 33% d’efficacité). C’est donc presque logiquement que la Suisse a compté trois longueurs d’avance après treize minutes de jeu. Une alerte qui a poussé Guillaume Gille à prendre un premier temps mort pour recadrer ses troupes. Ce qui a parfaitement fonctionné avec un 4-0 qui a permis aux Bleus de repasser devant. Accrocheuse, la Suisse a su réagir alors que les Bleus ont vécu un gros coup dur avec la sortie sur blessure de Wesley Pardin après un contact avec Cedrie Tynowski.

Pardin, la tuile



Touché au genou droit, le gardien d’Aix, brillant face à la Norvège et depuis le début de la saison avec son club, a immédiatement cédé sa place à Vincent Gérard mais surtout glacé le sang de ses coéquipiers. Ces derniers sont très vite revenus dans le match pour reprendre deux longueurs d’avance à un peu plus de deux minutes de la mi-temps. Un avantage qui n’a pourtant pas tenu, Hugo Descat (3 buts sur 6 tirs) échouant face à son ancien coéquipier à Montpellier alors que Kentin Mahé (7 buts sur 9 tirs) a manqué grossièrement un jet de sept mètres à quelques secondes de la mi-temps, permettant aux Helvètes de retrouver leur vestiaire à hauteur de Bleus pâles. Dès le retour sur le parquet du Hassan Mustapha Sports Hall de Gizeh, les joueurs de Guillaume Gille ont repris le match en main, Kentin Mahé se faisant pardonner son échec avec deux buts coup sur coup. Mais, trop irréguliers durant 60 minutes, les Bleus n’ont jamais su se sortir du bourbier suisse et creuser un écart qui aurait éteint tout espoir dans une équipe qui, il y a encore dix jours, ne devait pas être en Egypte.

Gérard a sauvé la patrie en danger



A dix minutes de la fin, Marvin Lier (2 buts sur 3 tirs) a égalisé avant que Nicolas Raemy (1 but sur 4 tirs) ne fasse passer un frisson dans le dos des Bleus, donnant l’avantage à la Suisse pour la première fois depuis la 16eme minute du match. Si Melvyn Richardson a immédiatement égalisé, les Tricolores ne sont pas passés loin de manquer leur fin de match. Après avoir vu Romain Lagarde sortir pour deux minutes, Dika Mem a fait de même pour avoir continué à jouer après le coup de sifflet des arbitres. Durant les quatre dernières minutes, les Bleus ont été en infériorité numérique avec même une trentaine de secondes en double infériorité. Mais c’est alors que Vincent Gérard (10 arrêts à 42% d’efficacité) est sorti de sa boîte. Le gardien du PSG n’a pas tremblé face à Nicolas Raemy puis Roman Sidorowicz (5 buts sur 8 tirs) pour permettre aux Bleus de conserver l’avantage au score et, à la dernière seconde après un échec de Melvyn Richardson, sortir l’ultime tir signé Medhi Ben Romdane. Un arrêt crucial pour les Bleus qui s’imposent de la plus petite des marges (25-24) mais aborderont le Tour Principal avec quatre points. Un pécule qui ne sera pas de trop avant de croiser le fer avec l’Algérie, l’Islande et le Portugal.



HANDBALL / CHAMPIONNAT DU MONDE 2021

Du 13 au 31 janvier en Egypte



TOUR PRELIMINAIRE

Groupe E (à la Ville du 6 octobre)

1- France 6 points >>> QUALIFIEE

2- Norvège 2

3- Suisse 2

4- Autriche 0



Jeudi 14 janvier

Autriche - Suisse : 25-28

Norvège - France : 24-28



Samedi 16 janvier

Autriche - France : 28-35

Suisse - Norvège : 25-31



Lundi 18 janvier

France - Suisse : 25-24

20h30 : Norvège - Autriche