Dans toute l’histoire du handball, seules la Suède, la Roumanie (deux fois) et la France (deux fois) avaient réussi à conserver leur titre de champion du monde. Il faudra désormais ajouter le Danemark à la liste ! Tenants du titres, Mikkel Hansen et ses coéquipiers ont ajouté une deuxième étoile sur leur maillot, en battant la Suède 26-24 en finale au Caire. Il a pourtant fallu attendre la fin de match pour voir les Danois, miraculés en quarts contre l'Egypte, assurer la victoire. La première mi-temps a en effet été on ne peut plus serrée, et s’est achevée sur le score de 13-13. A seulement trois reprises, une équipe a réussi à compter deux buts d’avance (8-6 pour le Danemark à la 17eme, 12-10 et 13-11 pour la Suède à la 25eme et 27eme), mais le gardien adverse a réussi un arrêt ou le tir a été manqué pour empêcher le +3 (59% de réussite au tir pour les Danois en première période, 52 pour les Suédois).

Holm et Landin décisifs



La deuxième période est partie sur les mêmes bases, puis qu’il a fallu attendre 22-20 à la 47eme pour voir une équipe, le Danemark en l’occurrence, prendre plus d’un but d’avance. Il faut dire que l’entrée de Jacob Holm avait fait énormément de bien aux Danois. Le joueur de Berlin a tout simplement inscrit le 19eme, le 20eme, le 21eme et le 22eme but de son équipe. En face, la Suède, que personne n’attendait à ce niveau en raison des blessés et des joueurs n’ayant pas souhaité quitter le pays par crainte du coronavirus, n’avait pas autant de rotations sur son banc. Et les Suédois ont également buté sur un grand Niklas Landin dans les vingt dernières minutes. Le gardien finit avec 15 arrêts sur 37, soit 41% de réussite. Malgré un bon Hampus Wanne, auteur de 5 buts, les Suédois n’ont rien pu faire pour empêcher les Danois de conserver leur couronne. Ils décrochent tout de même leur quatrième médaille d'argent mondiale, la première depuis 2001. La Suède, pays-phare du handball masculin dans les années 1990, est de retour au premier plan. Mais la meilleure équipe du monde depuis 2016, c’est bien le Danemark, avec un titre olympique et deux titres mondiaux à son palmarès. Et pourquoi pas une nouvelle médaille d’or à Tokyo en août ?



Les marqueurs danois : Landin (2), Saugstrup (3), Mollgaard (2), Mensah (1), Hansen (7), Andersson (1), Oris (5), Holm (4), Gidsel (1)

Les marqueurs suédois : Carlsbogard (1), Darj (1), D.Pettersson (2), Wanne (5), F.Pettersson (2), Claar (2), Pellas (2), Lagergren (4), Gottfridsson (2), Sandell (2), Chrintz (1)



HANDBALL / CHAMPIONNAT DU MONDE 2021

Du 13 au 31 janvier en Egypte



PETITE FINALE

Dimanche 31 janvier

Espagne - France : 35-29



FINALE

Dimanche 31 janvier

Danemark - Suède : 26-24