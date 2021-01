Il faut s'y faire. L'équipe de France n'a pas décidé de ménager le coeur de ses supporters dans ce Championnat du Monde en Egypte. Les Bleus s'étaient imposés dans la douleur contre la Suisse alors que tout le monde les voyait ne faire qu'une formalité des invités de dernière minute. Ils se sont de nouveau fait très peur, mercredi contre l'Algérie du sélectionneur français Alain Portes pour leur premier match du tour principal. Une fois de plus, les joueurs de Guillaume Gille ont fait le plus dur au final, à savoir gagner et rester invaincus (quatre sorties, quatre victoires), mais l'écart de trois buts en leur faveur au buzzer (29-26) résume mal les difficultés constantes qu'ont rencontrées les Tricolores pour parvenir à désarçonner ces valeureux Algériens. Ce sont d'ailleurs les Fennecs qui ont longtemps donné la leçon aux Français avant de finir par lâcher. Emmenée par ses cadres - tous issus pour la plupart de la Lidl Starligue - l'Algérie a joué crânement sa chance et pris d'entrée le large face à des Bleus amorphes durant la première moitié de la première mi-temps.

L'Algérie laisse passer sa chance en fin de match !

VICTOIRE !!! 😃

Après un match très difficile, les Bleus finissent par s'imposer face à l'Algérie et engrangent 2 points supplémentaires dans la course aux 1/4 💪 🇫🇷 #FRAALG #EspritHandball pic.twitter.com/1rdrs152jO

— Esprit Handball Caisse d’Epargne (@EspritHandball) January 20, 2021





Un retard à l'allumage qui a duré 19 minutes pour Luc Abalo et les siens. Ces derniers sont alors, certes, passés devant pour la première fois au score, mais sans pour autant s'envoler. Les arrêts du gardien d'en face et les très nombreuses pertes de balles des Bleus ont d'ailleurs préservé le suspense jusque dans les toutes dernières minutes (la France menait 16-14 à la pause). Surtout qu' une double infériorité numérique aurait pu coûter très cher aux Bleus si leurs adversaires, inexpérimentés à l'échelon international, n'avaient pas laissé passer leur chance alors qu'ils étaient revenus à hauteur puis passés devant. Jean-Jacques Acquevillo, très précieux en seconde mi-temps et dernier buteur de cette partie indécise jusqu'au bout, ainsi que Ludovic Fabregas, ont fait en sorte que ce précipice que les Bleus ont une nouvelle fois vu de tout près ne provoque pas encore tout de suite leur chute. Mais elle semble de plus en plus proche. Surtout si Kentin Mahé, lui aussi décisif mercredi, et ses coéquipiers n'évacuent pas très vite cette forte tendance à aimer souffrir. Prochains éléments de réponse, vendredi contre l'Islande.



Les buteurs français : K.Mahé (4 buts), Mem (4), Fabregas (4), Porte (3), Remili (3), Tournat (3), M.Richardson (2), Acquevillo (2), Guigou (1), L.Karabatic (1), Dipanda (1), Abalo (1)







HANDBALL / CHAMPIONNAT DU MONDE 2021

Du 13 au 31 janvier en Egypte



TOUR PRINCIPAL

Groupe III (à la Ville du 6 octobre)

1- France 6

2- Portugal 4

3- Islande 2

4- Norvège 2

5- Suisse 2

6- Algérie 0



Mercredi 20 janvier

Suisse - Islande : 20-18

France - Algérie : 29-26

20h30 : Portugal - Norvège



Vendredi 22 janvier

15h30 : Suisse - Portugal

18h00 : Islande - France

20h30 : Norvège - Algérie



Dimanche 24 janvier

15h30 : Algérie - Suisse

18h00 : Islande - Norvège

20h30 : Portugal - France