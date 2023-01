Comme toujours entre la France et le Danemark, ce fut une empoignade furieuse, intense, entre costauds du handball. Les Bleus auront été menés tout le match, ne revenant à hauteur qu'à quelques petites occasions en seconde période. Ce dimanche, en finale du Mondial 2023, les troupes de Guillaume Gille auront subi la loi des Danois (29-34). En première période, seul un rapproché en fin de mi-temps les avaient laissé au contact, à un seul but d'écart, à la pause (15-16).

Le Danemark est bel et bien la meilleure équipe du monde

Tout semblait possible, tant les deux équipes proposaient, par séquences pour la France, un hand de haut niveau, étouffant et intense. Mais le Danemark n'est pas champion du monde en titre pour rien. Reprenant ses distances, Mikkel Hansen, Niklas Landin et compagnie auront toujours mené de plusieurs buts. Plus un, plus deux, trois, ou quatre, selon les efforts monumentaux déployés par les Bleus pour se sortir de la nasse. Au coup de sifflet final, ce fut donc le Danemark, plus fort, plus puissant, technique et précis dans les moments chauds, qui pouvait lever les bras... Les Danois remportaient là leur 3e titre mondial de suite. De quoi ne pas avoir trop de regrets pour la France, tout simplement tombée sur plus forte qu'elle ce dimanche soir.