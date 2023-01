L'équipe de France de handball était opposée en quarts de finale des championnats du monde à l'Allemagne ce mercredi soir. Malgré un début de match raté, les Bleus se sont imposés 35-28 pour rejoindre le dernier carré.

En début de rencontre, les Bleus n'étaient pas très réveillés. L'équipe de France a longtemps buté sur le portier allemand, impressionnant pendant plus de 40 minutes, Andreas Wolff, à l'inverse d'un Vincent Gérard en difficulté. Le gardien allemand a d'ailleurs mis en grande confiance son attaque et notamment Juri Knorr, très bon en début de match, avant de s'éteindre petit à petit. Après un peu plus d'un quart de jeu, la France était donc menée de quatre points. L'entrée du portier remplaçant, Remi Desbonnet, a changé la donne. Le gardien de Montpellier a réalisé de nombreux arrêts et a permis à son équipe d'être à égalité à la mi-temps.

Après un début de seconde période un peu manqué, les Tricolores ont eu leurs adversaires à l'usure. Rémi Desbonnet, encore plus impressionnant, et Ludovic Fabregas (cinq réalisations) ont donné la confiance aux Bleus de conclure le match avec sept buts d'avance (35-28). Grâce à cette belle victoire, les Bleus rejoignent la Suède en demi-finale. Le match aura lieu vendredi prochain.