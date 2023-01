Cette victoire des Bleus a été divisée en deux parties. La première se déroule en première mi-temps lors de laquelle les Bleus ne se sont pas montrés totalement souverains sur le plan défensif. Ils ont conclu le premier acte sur le score de 16-13 et on sentait qu'ils pouvaient faire mieux. L'efficacité offensive et la très belle performance de Vincent Gérard ont tout de même permis aux Français d'être en tête à la pause.

Lors du deuxième acte, les Bleus ont été bien plus précis et se sont même permis de faire tourner. Un total de 19 buts a été inscrit par les Bleus pour seulement 10 encaissés. D'un point de vue individuel, un homme a marché sur la rencontre : Melvyn Richardson. Le Barcelonais a inscrit 10 buts. Une très grande partie de sa part. Les Monténégrins n'ont jamais été en mesure d'inquiéter les Bleus malgré les six buts de Bozovic. Au classement du groupe 1 du tournoi principal, les Bleus sont en tête en attendant l'affrontement entre l'Espagne et la Pologne ce soir.