Nikola Karabatic incertain pour la finale du Championnat du monde de handball

Jusqu'à présent, sans sa légende et maître à jouer, régulièrement absent ces dernières années, la France avance sereinement dans ce Mondial 2023 de handball. Privés de Nikola Karabatic, les Bleus ont compensé la perte d'expérience avec la jeunesse de Thibaud Briet, les coups de boutoir d'Elohim Prandi, ou encore la maestria de Kentin Mahé. Mais face à l'ennemi du Danemark, en finale dimanche, un Karabatic en plus ne serait pas de trop.

Karabatic évoque la finale et l'état de son corps

Si Luka tient la baraque en défense, son frère Nikola est donc annoncé incertain, alors Briet, justement (doigt), ainsi que Prandi (poignet) le sont également... En délicatesse avec un pied, le demi-centre ou arrière gauche de l'équipe de France est revenu sur la situation. Et la finale à venir. « On est en finale du Championnat du monde, l'équipe est aux anges. Personnellement, ça me donne deux jours de plus pour essayer de récupérer et pouvoir jouer cette finale. On ne sait pas dans quel état sera mon pied dimanche, c'est la finale, tous les scénarios sont possibles. J'essaie d'être le plus utile possible pour l'équipe, si je ne peux pas jouer d'être là pour aider mes coéquipiers, les encourager, leur donner confiance, leur dire ce que je vois tactiquement. Vendredi c'était le scénario parfait, on a super bien joué et il n'y avait pas besoin de moi, j'étais sur le banc comme un fou au soutien de l'équipe. »