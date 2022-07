Mondial 2023 (H) : Un tirage corsé pour les Bleus

The road to the 28th IHF Men's World Championship title takes shape — the results of today's draw to determine the preliminary round groups 🙌#POLSWE2023 #sticktogether pic.twitter.com/023YXD5qcE

Gille : « Un abonnement que l’on prend avec la Pologne »

HANDBALL / MONDIAL 2023 (H)

Tirage au sort

Les Bleus n’ont pas été très vernis au tirage. Malgré leur statut de tête de série, les joueurs de Guillaume Gille ont hérité d’un groupe qui ne sera pas évident à aborder à l’occasion du Tour Préliminaire du championnat du monde 2023, organisé du 11 au 29 janvier prochains en Pologne et en Suède. Effectué par Slawomir Szmal et Magnus Wislander au siège de l’Orchestre Symphonique National de la Radio Polonaise, à Katowice, ce tirage au sort a placé l’équipe de France dans le Groupe B aux côtés, notamment de la Pologne, emmenée par le pivot du PSG Kamil Syprzak. L’Arabie Saoudite et la Slovénie seront également au programme des Bleus. En conséquence, les Bleus auront l’honneur de disputer le match d’ouverture du Mondial le 11 janvier prochain au Spodek de Katowice. Afin de rejoindre le Tour Principal, les Tricolores devront prendre une des trois premières places.Dans ce cas, les Bleus retrouveront les trois premières équipes du Groupe A, qui regroupe l’Espagne, qui avait pris le meilleur sur les Tricolores dans le match pour la troisième place en Egypte lors du Mondial 2021, le Monténégro, le Chili et l’Iran. Un groupe de six équipes dont seuls les deux premiers atteindront les quarts de finale. L’Allemagne, la Norvège ou la Macédoine du Nord pourraient alors être sur le chemin de l’équipe de France. « C’est en quelque sorte un abonnement que l’on prend avec la Pologne car elle sera aussi notre adversaire lors des qualifications de l'Euro 2024, en mars prochain, a confié Guillaume Gille, entraîneur des Bleus dans un communiqué. Ce tirage avec le pays hôte nous verra disputer le match inaugural le 11 janvier, soit un jour plus tôt que les autres équipes. Jouer d’emblée face au pays hôte nous offrira un début de compétition des plus bouillants en terme d’énergie avec notamment la ferveur du public polonais. Cela nécessitera aussi d’adapter notre préparation terminale. »Du 11 au 29 janvier 2023 en Pologne et en SuèdeEspagne, Monténégro, Chili, IranFrance, Pologne, Arabie Saoudite, SlovénieSuède, Brésil, Afrique 2, UruguayIslande, Portugal, Hongrie, Corée du SudAllemagne, Qatar, Serbie, Afrique 5Norvège, Macédoine du Nord, Argentine, Pays-BasAfrique 1, Croatie, Afrique 3, Etats-UnisDanemark, Belgique, Bahreïn, Afrique 4