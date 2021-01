Mondial 2021 (H)/Guigou : « On a manqué d’énergie »

Michaël Guigou (ailier gauche) :

🤾 #HandAction

🇫🇷 Guillaume Gille : "Nous n'avons pas été en mesure de montrer ce dont on était capable"#Egypt2021 pic.twitter.com/CqS4rf4JIP

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 29, 2021

🤾 #HandAction

🇫🇷 Nedim Remili : "Les Suédois ont joué à la perfection"#Egypt2021 pic.twitter.com/gaHkiv1lnk

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 29, 2021

Ludovic Fabregas (pivot) :

« C’est compliqué. On est forcément déçus de ce rendez-vous qu’on avait déjà manqué par le passé avec ce groupe. Il nous a manqué beaucoup de choses. De l’énergie… On sort quand même du quart de finale avec deux blessures en plus. Moi, personnellement, c’est vrai que j’ai eu du mal à dormir, avec un match qui a fini très tard. Ça s’enchaîne beaucoup, c’était le huitième match de la compétition. Ça manquait un peu de vie, d’énergie, d’efficacité, de sérénité. Les Suédois étaient plus sereins, avec un jeu un peu plus posé. Nous, on a un peu trop insisté sur les duels. Ils ont été meilleurs que nous, à tous les niveaux. On redoutait leurs montées de balle. Tous nos tirs ratés, on les a payés cher derrière. C’est différent des deux autres demi-finales perdues (à l’Euro 2018 et au Mondial 2019, ndlr), car cette année il nous manque des joueurs d’expérience. Quand on voit ce qu’on est capables de faire par moments pendant cette compétition, ça laisse forcément des regrets. Si on prend tout ce qui se passe dans l’équipe depuis un an, arriver dans le dernier carré en ayant battu la Norvège, le Portugal, la Hongrie, on peut quand même être fiers de ce qu’on a fait. On perd une demi-finale face à des Suédois moins expérimentés, mais c’est comme ça. On a bien grandi depuis le début du mois de janvier, on a fait de belles choses, à nous de nous servir de tout ça. »« On a des regrets car on n’a pas forcément très bien joué. On n’a pas su imposer notre rythme. Les Suédois ont très bien joué, je pense qu’ils nous ont été supérieurs dans tous les compartiments du jeu. Leur victoire est méritée. On a eu du mal défensivement. Ils ont trouvé des solutions avec des tirs de loin. Ils ont su exploiter nos erreurs, notamment en contre-attaque. Ils ont été très efficaces et leur gardien a fait des arrêts et finit MVP. C’est dommage car on avait fait un super parcours et ce soir ça s’arrête net. Mais on est fier d’être arrivés jusque-là, on aurait signé de suite. On a pris des buts en fin de possession. Il nous a manqué de l’agressivité, d’être plus compacts au centre, je ne sais pas. On a fait un non-match, ils ont très bien joué. Je ne sais pas s’il nous reste beaucoup de forces, mais il va falloir aller chercher cette médaille, car on a fait un super parcours. Je suis fier des mecs, on s’est battus. Dans tous les matchs, ça a été compliqué, mais on s’est bien battus."Propos recueillis au micro de beIN SPORTS