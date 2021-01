Mondial 2021 (H) / Pardin : « La soirée parfaite »

Wesley Pardin (gardien de but)

Kentin Mahé (demi-centre)

Luka Karabatic (pivot)

« Personnellement, c'était la soirée parfaite. C'était mon premier match de championnat du monde, c'était une surprise de débuter le match. J'ai essayé de répondre présent avec mes qualités, ça s'est bien passé. Je tiens à remercier l'équipe pour son soutien, pour m'aider à commencer ce match dans les bonnes conditions. J'ai essayé de ne pas me prendre la tête plus que ça, je suis novice à ce niveau-là. J'ai pris du plaisir et ça a fonctionné. J'ai gardé le même état d'esprit qu'en club, avec un peu de folie, d'instinct, j'espère que ça va continuer comme ça. J'ai attendu mon heure, c'est peut-être mon heure maintenant. J'ai su que je serais titulaire juste avant l'échauffement. Il y avait mon nom sur le tableau, je croyais que c'était une erreur. J'ai commencé à mémoriser les tireurs, je me suis concentré directement, j'ai appuyé sur le bouton (sourires) »« Notre préparation n'a pas été la meilleure, on a été en difficulté dans beaucoup de secteurs. Gagner avec la manière contre une équipe de Norvège favorite, ça nous redonne la banane et ça nous lance très bien dans ce championnat du monde. On a super bien abordé ce match, on a eu le temps de se remettre en question. Les deux rencontres contre la Serbie nous ont mis en garde et on a su entamer ce match avec envie. Tactiquement on était en place. On a essayé de mettre la pression sur les extérieurs car ils ont une équipe très dense au milieu, ça a porté ses fruits. »« On a montré un visage totalement différent. C'est peut-être un peu la peur qui nous a poussés à nous lancer sans réfléchir, sans se poser de questions. On a tout lâché. Tout n'est pas réglé, il y a plein de choses à améliorer, mais la combativité et l'état d'esprit étaient là ce soir, et c'est toujours le premier ingrédient qu'il faut. On a réussi à rester compacts, on a été forts dans nos duels, dans l'entraide, et c'est la première chose qu'il faut en défense. »