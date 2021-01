Mondial 2021 (H) : L'Islande annonce le forfait de Palmarsson

Ein breyting hefur orðið á landsliðshóp Íslands fyrir leikina gegn Portúgal og HM í Egyptalandi.

Aron Pálmarsson, landsliðsfyrirliði, hefur þurft að draga sig út úr hópnum vegna meiðsla á hné.#handbolti #strakarnirokkar https://t.co/D4vj1oyBh4



Palmarsson va manquer à l'Islande

Coup dur pour l’Islande ! A moins de deux semaines du début du Mondial qui se tiendra du 13 au 31 janvier en Egypte, la Fédération islandaise de handball (HSI) a appris une bien mauvaise nouvelle.« Aron Palmarsson, capitaine de l'équipe nationale, a dû se retirer du groupe en raison d'une blessure au genou. Après un examen médical par les médecins de l'équipe nationale, force est de constater qu'Aron ne pourra pas jouer en janvier », a annoncé la Fédération dans un communiqué.Le FC Barcelone n'a quant à lui pas réagi. Palmarsson s'était blessé au tendon rotulien du genou gauche le 19 décembre en Liga Asobal sur le terrain de Bidasoa Irun, mais il avait pu revenir à temps pour le Final 4 de la Ligue des Champions.Cette nouvelle est certainement la pire que pouvaient apprendre le joueur et sa sélection. Pour rappel, l’Islande affrontera le Portugal, l’Algérie et le Maroc dans le groupe F, pour prétendre à une qualification pour le tour principal, dans lequel elle pourrait retrouver la France. A condition que les joueurs de Guillaume Gille sortent également de leur groupe.L’Islande n’a pas atteint le top 10 d’une compétition majeure depuis l’Euro 2014 (5eme place) au Danemark et ce forfait viendra sacrément la pénaliser en Egypte.