Mondial 2021 (H) : 35 joueurs présélectionnés par Guillaume Gille

La route menant au Mondial 2021 de handball masculin a démarré ce mardi pour les Bleus. Comme pour l’ensemble des 31 autres sélectionneurs, Guillaume Gille a dû communiquer à la Fédération Internationale de handball (IHF) une liste préliminaire de 35 noms. S’il comprend la volonté de l’IHF d’avoir une telle liste en amont de la compétition, l’entraîneur des Bleus aurait vu d’un bon œil une date limite repoussée de quelques semaines en raison d’un calendrier très chargé pour les internationaux en décembre.

« Cette liste est numériquement élargie pour faire face à la situation particulière liée à la pandémie de la Covid-19, c’est une décision logique de l’IHF, assure Guillaume Gille dans un communiqué de la Fédération Française de handball. En revanche, je regrette qu’elle ait été demandée très en amont du Mondial alors que des aléas peuvent subvenir jusqu’au Final Four de la Ligue des Champions. » De plus, durant la préparation, les Bleus devront jouer deux matchs comptant pour les qualifications de l’Euro 2022

Une liste dans la continuité



Cette liste de 35 joueurs fait suite à celle transmise à la Fédération Européenne de handball (EHF) en octobre dernier pour les qualifications en vue de l’Euro 2022. Les deux seuls changements apportés sont l’entrée du gardien de Montpellier Kevin Bonnefoi et du demi-centre de Nîmes O’Brien Nyateu, qui pallie l’absence de longue durée de Nikola Karabatic à ce poste. Toutefois, avec certaines compétitions ayant lieu jusqu’à la fin du mois de décembre, comme le Final Four de la Ligue des Champions, Guillaume Gille a confié qu’une certaine flexibilité sera nécessaire durant la préparation.

« Cette fin d’année exceptionnelle nous oblige à imaginer une séquence hybride pour débuter notre préparation aux échéances du mois de janvier, a confié le sélectionneur. Avec l’absence d’une large partie de l’équipe, le groupe rassemblé pour le stage sera plus ouvert encore qu’en novembre dernier, au moment de nos retrouvailles. Entre les joueurs qui auront disputé des matches jusqu’au terme de l’année et ceux qui auront débuté le stage initial, la préparation sera très singulière avec deux groupes qui vont se croiser et s’agglomérer. »



HANDBALL / MONDIAL 2021 (H)

La liste préliminaire de 35 joueurs de l’équipe de France

Gardiens de but : Kévin Bonnefoi (Montpellier), Rémi Desbonnet (Nîmes), Yann Genty (PSG), Vincent Gérard (PSG), Wesley Pardin (Aix)

Ailiers gauches : Raphaël Caucheteux (Saint-Raphaël), Hugo Descat (Montpellier), Mathieu Grebille (PSG), Michaël Guigou (Nîmes), Dylan Nahi (PSG)

Arrières gauches : William Accambray (Aix), Jean-Jacques Acquevillo (Nîmes), Dylan Garain (Dunkerque), Karl Konan (Aix), Romain Lagarde (Rhein-Neckar Löwen/ALL), Timothey N’Guessan (FC Barcelone/ESP), Elohim Prandi (PSG)

Demi-centres : Nicolas Claire (Aix), Kentin Mahé (Veszprem/HUN), Aymeric Minne (Nantes), O’Brian Nyateu (Nimes)

Pivots : Ludovic Fabregas (FC Barcelone/ESP), Luka Karabatic (PSG), Dragan Pechmalbec (Nantes), Cédric Sorhaindo (FC Barcelone/ESP), Nicolas Tournat (Kielce/POL)

Arrières droits : Adrien Dipanda (Saint-Raphaël), Dika Mem (FC Barcelone/ESP), Nedim Remili (PSG), Melvyn Richardson (Montpellier), Luc Tobie (Nîmes)

Ailiers droits : Luc Abalo (Elverum/NOR), Benoît Kounkoud (PSG), Yanis Lenne (Montpellier), Valentin Porte (Montpellier)