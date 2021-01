La France se donne les moyens d'aller loin

C'est avec trois victoires et quatre points que la France va aborder le tour principal du championnat du monde de handball. Cette situation favorable vient récompenser la très belle entrée en matière des Bleus au Mondial. Sans repère ni certitude et surtout sans victoire après deux rencontres éliminatoires à l'Euro 2022 face à la Serbie, les hommes de Guillaume Gille ont su prendre leur destin en main dès leur arrivée en Egypte. Victorieux de la Norvège (28-24) pour commencer la compétition, ils ont ensuite pris le meilleur sur l'Autriche (35-28) avant de valider ce sans-faute face à la Suisse (25-24).

Une entrée en lice face à un favori, un match plus aisé abordé avec un effectif remanié et une rencontre accrochée face à un adversaire inattendu : ces trois rencontres étaient bien différentes mais elles ont été remportées. Ces trois succès viennent embellir la reconstruction entamée il y a un an après une élimination dès le tour préliminaire du championnat d'Europe. Alors que le risque d'une nouvelle déconvenue existait, les partenaires de Luc Abalo ont prouvé qu'ils sont capables d'aller loin et de se mêler à la lutte pour le podium comme ils le prétendaient.

Pour y parvenir, ils ont notamment pu compter sur une défense intraitable autour de la paire Ludovic Fabregas - Luka Karabatic et des arrêts décisifs de Wesley Pardin et Vincent Gérard. En attaque, Kentin Mahé et Hugo Descat se sont illustrés en marquant respectivement 18 et 11 buts. L'ensemble du collectif, fort de ses individualités comme Dika Mem ou Nedim Remili, a su hausser son niveau de jeu. Cette dynamique très intéressante va maintenant devoir être entretenue lors du tour principal.

Au tour principal, la France va affronter l'Algérie, l'Islande et le Portugal

Dans le groupe 3, les nonuples champions du Monde vont affronter le l'Algérie, l'Islande puis le Portugal. Grâce au carton plein du tour préliminaire, l'équipe de France a déjà une longueur d'avance sur les partenaires de Viggo Kristjansson et deux sur les hommes d'Alain Portes. Deux victoires peuvent suffire pour participer aux quarts de finale et rallier la phase à élimination directe mais venir à bout des Lusitaniens sera aussi important. Embrayer sur trois nouveaux succès ne pourra être que positif avant d'intégrer le top 8 mondial.

Triompher du Portugal, qui a battu la France lors de deux des trois derniers duels entre les deux pays et notamment au championnat d'Europe l'an passé, pourrait permettre d'exorciser les démons qui ont tourmenté les Tricolores avant d'arriver en Egypte. Briller au tour principal du Mondial sera capital pour garder sa place parmi les meilleures nations du handball international mais aussi pour envoyer un message à la concurrence avant le TQO où les Bleus vont retrouver les Portugais. Les excellents débuts de l'équipe de France au championnat du monde sont intéressants pour la semaine à venir mais aussi au-delà...