Hand: le Cap-Vert, touché par le Covid-19, forfait pour le reste du Mondial en Egypte

La sélection de l'archipel atlantique, arrivée avec 11 joueurs au Caire, a joué un match face à la Hongrie (défaite 34-27) avant que deux joueurs supplémentaires ne soient testés positifs au coronavirus. Or, il faut au moins dix joueurs pour participer, selon les règles édictées par l'IHF. "Comme le Cap-Vert fait toujours face à des difficultés pour aligner au moins dix joueurs et être capable de concourir selon les règles établies, il a décidé de se retirer", déclare l'IHF, selon laquelle la sélection devrait rapidement quitter l'Egypte: "Les dispositions nécessaires sont en train d'être prises afin de permettre le retour de l'équipe au Cap-Vert."

L'Uruguay, qui devait affronter le Cap-Vert mardi, obtient donc la victoire par forfait (10-0) et accompagne l'Allemagne, déjà vainqueur sur tapis vert samedi, et la Hongrie au tour principal. Ce forfait ne bouleverse pas la compétition, le Cap-Vert étant l'un des trois novices, promis à une élimination rapide, avec l'Uruguay et la République démocratique du Congo. Mais il fait craindre une éventuelle contamination au sein de l'équipe hongroise, seule équipe ayant croisé le néophyte africain.

Mardi à la veille du match d'ouverture, République tchèque et Etats-Unis avaient renoncé à venir en Egypte en raison d'une contamination massive de leur effectif au Covid-19. Ils avaient été remplacés à la dernière minute par la Macédoine du Nord et la Suisse, cette dernière ayant débarqué au Caire quelques heures avant son premier match, remporté face à l'Autriche (28-25).