Equipe de France : N'Guessan indisponible pour les six prochaines semaines

[📌 Comunicat mèdic]

ℹ @timoute19 ha tornat lesionat del Mundial. Té una lesió miotendinosa de l'adductor llarg de la cama dreta. El temps estimat de baixa serà d'unes sis setmanes



➕ Més informació:



— Barça Handbol (@FCBhandbol) February 2, 2021

N'Guessan incertain pour le TQO ?

Coup dur pour Timothey N'Guessan. En effet, le handballeur devrait manquer les six prochaines semaines de compétition, selon les estimations effectuées par son propre club, à savoir le FC Barcelone. Et pour cause, l'international français a vécu durement, d'un point de vue physique, ce dernier championnat du monde de handball masculin, disputé du côté de l'Égypte et qui s'est achevé ce dimanche sur la victoire finale du Danemark contre la Suède.Une première fois, à l'adducteur droit, dès l'entame de la prestigieuse compétition, lors du premier match disputé et remporté contre la Norvège. Ensuite, quelques jours plus tard seulement, durant le quart de finale disputé et remporté contre la Hongrie, N'Guessan avait alors connu une récidive, avec une nouvelle lésion presque au même endroit, à son adducteur droit.Une compétition que le principal intéressé préfèrera certainement oublier, tout comme l'équipe de France d'ailleurs, qui a regagné l'Hexagone bredouille, en prenant la quatrième place finale. En attendant, cette annonce de sa longue indisponibilité a donc été effectuée, ce mardi, par son club actuel, via son compte Twitter officiel.particulièrement relevé, qui se déroulera ainsi du côté de Montpellier du 12 au 14 mars prochains, soit dans cinq semaines et demie. Un forfait dont se serait certainement très bien passée l'équipe de France, qui jouera tout simplement, à cette occasion, sa qualification pour les Jeux Olympiques d'été de Tokyo au Japon. Ses adversaires seront la Croatie, le Portugal ainsi que la Tunisie.