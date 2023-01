L'équipe de France n'aura pas réussi à accrocher un septième sacre mondial hier soir en handball au terme d'une finale perdue face au Danemark (29-34). Les Bleus ont été défaits par des Danois sacrés pour la troisième fois de suite champions du monde après 2019 et 2021. Forcément, cette finale va rester en travers de la gorge de certains tricolores et Nedim Reimili est apparu très touché après le coup de sifflet final. Au micro de beIN SPORTS, l'arrière droit des Bleus a pris la parole et a livré une analyse forte pour parler de cette défaite. Il n'a cependant pas manqué de rendre hommage aux Danois.

"On a un goût amer dans la bouche"

"On a perdu le match tout simplement. On a un goût amer dans la bouche. On a l'impression de s'être battu. On n'a pas commencé le match de la meilleure des manières. Les Danois ont extrêmement bien joué, on ne remet pas ça en cause. Ça n'ira pas plus loin. J'ai une grand fierté aujourd'hui de faire partie de cette équipe de France. C'est la plus belle des médailles d'argent que j'ai gagné. J'ai le sentiment qu'on a fait un gros travail et qu'on est vraiment sur une très bonne voie. J'essaye de rester calme car ça fuse dans ma tête mais je veux que les gens continuent de croire en ce groupe. On a un fort caractère et une puissance. J'espère qu'on continuera là-dessus et je peux vous promettre qu'on va revenir", a assuré un Remili touché, mais fier du parcours des Bleus lors de ce Mondial. Malgré cette défaite en finale, l'arrière droit de l'équipe de France a donné rendez-vous pour le futur, alors que la France devra défendre son titre olympique dans un an et demi à Paris lors des JO à domicile.