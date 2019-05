Woods honoré par Trump

Après Arnold Palmer, Jack Nicklaus et Charlie Sifford, Tiger Woods est devenu le quatrième golfeur à recevoir la Médaille de la Liberté, la plus haute décoration civile américaine.

"C’est une vraie légende, un athlète extraordinaire qui a transformé le golf", a déclaré le président américain Donald Trump après avoir remis cette distinction à "un gars formidable. Tiger Woods est aussi un symbole mondial de l’excellence, de la dévotion et de la motivation américaine."

Le "Tigre", ami et partenaire en affaires de Trump, a remporté à Augusta le mois dernier son 15e Majeur, le premier depuis 11 ans.

