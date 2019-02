WGC-Mexico: McIlroy part en fanfare, Woods ne décolle pas

Rory McIlroy est chaud pour débuter le premier WGC de la saison, à Mexico.

Le Nord-Irlandais est seul leader à l'issue du premier tour, achevé dans la nuit de jeudi à vendredi, avec une carte de 63 à -8 sous le par. Dustin Johnson s'accroche parfaitement, à un coup. Matt Kuchar et Justin Thomas partagent la troisième place à trois longueurs.

Tiger Woods est 25e et déjà relégué à huit coups, Jon Rahm est 35e à neuf unités, Brooks Koepka 47e à 10 coups, Jordan Spieth 58e à 12 longueurs. Journée cauchemar pour Phil Mickelson, 70e et avant-dernier à +8 au-dessus du par (huit bogeys et un double bogey).