USPGA: Thomas forfait

Justin Thomas, blessé au poignet, a dû déclarer forfait pour l'USPGA, qui débute jeudi.

Hormis le n°5 mondial, tout le gratin sera a priori au rendez-vous, dont Tiger Woods qui jouera avec Francesco Molinari et Brooks Koepka (à partir de 14h24 jeudi). Le n°1 mondial Dustin Johnson sera lui avec Jordan Spieth et Jon Rahm (19h16), alors que Rory McIlroy tapera en compagnie de Phil Mickelson et Jason Day (19h38).

Mickael Lorenzo Vera, seul Français engagé, démarrera lui à 13h29 (avec Justin Harding et Richy Werenski).