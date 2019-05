USPGA: McIlroy pas mieux que Woods

Le premier tour de l'USPGA s'est terminé dans la nuit de jeudi à vendredi. Brooks Koepka, auteur d'un -7 sous le par (63), reste leader avec un coup d'avance sur Danny Lee. Tommy Fleetwood est troisième à quatre coups, le Français Mickael Lorenzo Vera quatrième à cinq unités. Dustin Johnson, Phil Mickelson et Jordan Spieth occupent la neuvième place à six coups, Justin Rose et Jon Rahm la 17e place à sept longueurs. Rory McIlroy est à égalité avec Tiger Woods, seulement 51e à neuf coups. Sergio Garcia est 91e à 13 coups.