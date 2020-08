USPGA : Belle remontée pour Dustin Johnson, journée difficile pour Lorenzo-Vera

Dustin Johnson s’est offert une belle remontée. Auteur de la meilleure carte du troisième tour de l’USPGA, avec 65 soit neuf coups sous le par du TPC Harding Park de San Francisco, l’Américain a gagné pas moins de 19 places afin de s’emparer seul de la tête du leaderboard. A l’issue de ce troisième passage sur les 18 trous, « DJ » compte un coup d’avance sur deux autres Américain, Scottie Scheffler qui a également réalisé une carte à 65 et Cameron Champ qui s’est contenté d’une carte à 67. Collin Morikawa a également signé un 65 lors de ce troisième tour et s’est placé à quatrième place, à égalité avec Paul Casey et Brooks Koepka, avec un retard de deux coups seulement sur le leader.

Lorenzo-Vera perd pied, Woods passe à côté

Deuxième ex-aequo à l’issue du deuxième tour, le « Moving Day » s’est avéré quasiment fatal pour Mike Lorenzo-Vera. Dans le par après les cinq premiers trous, le Français a signé un bogey sur le trou numéro 6 puis sur le numéro 8 avec une situation qui a empiré avec un passage manqué sur les trous numéro 12 et 13. A +4 à ce moment de la journée, « MLV » a retrouvé son jeu et signé trois birdies successifs sur les trois numéro 14, 15 et 16 mais un dernier bogey sur le numéro 18 a contraint le Tricolore a terminer la journée avec une carte de 72 soit deux au-dessus du par. Une journée difficile qui se traduit par une perte de seize places au classement avec une 18eme position à l’entame du dernier tour. Pour sa part, Victor Perez a signé une carte à un coup sous le par et pointe à la 30eme place. Pour Tiger Woods, cette édition de l’USPGA est toujours aussi compliquée avec une carte similaire à Mike Lorenzo-Vera qui le fait pointer à la 59eme place.



GOLF / USPGA

Classement à l’issue du troisième tour - Samedi 8 août 2020

1- Dustin Johnson (USA) 201 (69-67-65) (-9)

2- Scottie Scheffler (USA) 202 (66-71-65) (-8)

- Cameron Champ (USA) 202 (71-64-67) (-8)

4- Collin Morikawa (USA) 203 (69-69-65) (-7)

- Paul Casey (ANG) 203 (68-67-68) (-7)

- Brooks Koepka (USA) 203 (66-68-69) (-7)

7- Bryson DeChambeau (USA) 204 (68-70-66) (-6)

- Tony Finau (USA) 204 (67-70-67) (-6)

- Justin Rose (ANG) 204 (66-68-70) (-6)

- Jason Day (AUS) 204 (65-69-70) (-6)

- Daniel Berger (USA) 204 (67-67-70) (-6)

- Tommy Fleetwood (ANG) 204 (70-64-70) (-6)

...

18- Mike Lorenzo-Vera (FRA) 206 (66-68-72) (-4)

...

30- Victor Perez (FRA) 208 (70-69-69) (-2)

...