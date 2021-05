US PGA : Un duo en tête, les Français s'arrêtent là

Les Bleus et des cadors ne passent pas le cut

GOLF / US PGA 2021

A Kiawah Island (Caroline du Sud)

Classement du 2eme tour (par 146) - Vendredi 22 mai 2021



Ne passent pas le cut (149) :

Antoine Rozner (FRA, 150), Victor Perez (FRA, 150)

Changement de leader à l'US PGA 2021 ! Le Canadien Corey Conners, brillant jeudi avec une carte de 67 (six coups sous le par), a cédé sa place à Phil Mickelson et Louis Oosthuizen. L'Américain de bientôt 51 ans (qui devient le plus vieux joueur à mener à la moitié d'un Majeur depuis Fred Couples, 52 ans, au Masters 2012), six fois vainqueur en Grand Chelem dont l'US PGA 2005, et le Sud-Africain de 38 ans, vainqueur du British Open 2010, ont rendu une carte respective de 69 et 68 pour prendre la tête du classement à mi-parcours.Oosthuizen, quant à lui, a signé cinq birdies, pour un seul bogey, au dernier trou également. Mais la victoire est loin d'être acquise pour ces deux hommes, car le classement est très serré. Les dix premiers se tiennent en seulement trois coups et beaucoup de choses pourraient changer durant le week-end. Le Japonais Hideki Matsuyama, vainqueur du dernier Masters, a notamment réussi une belle remontée (68 contre 73 la veille) pour prendre la quatrième place.Côté français, Antoine Rozner et Victor Perez n'iront pas plus loin.Rozner, qui dispute son premier Majeur, s'est montré bien meilleur vendredi que jeudi (71 contre 79), avec notamment quatre birdies pour deux bogeys, mais cela n'a pas suffi. Idem pour Perez, qui a rendu une carte de 72, contre 78 la veille, avec trois birdies et trois bogeys. Mais les deux Bleus n'ont pas à rougir, car d'autres joueurs, et non des moindres, n'ont pas franchi le cut, comme les n°1, 2 et 4 mondiaux, Dustin Johnson, Justin Thomas et Xander Schauffele, qui ont rendu la même carte de 150.3- Brooks Koepka (USA) 140 (69-71)4- Branden Grace (AFS) 141 (70-71)- Christian Bezuidenhout (AFS) 141 (71-70)- Hideki Matsuyama (JAP) 141 (73-68)7- Corey Conners (CAN) 142 (67-75)- Gary Woodland (USA) 143 (70-72)- Kevin Streelman (USA) 142 (70-72)- Sungjae Im (CdS) 142 (70-72)- Paul Casey (ANG) 142 (71-71)..., Dustin Johnson (USA, 150), Sergio Garcia (ESP, 150), Adam Scott (AUS, 150), Justin Thomas (USA, 150), Xander Schauffele (USA, 150), Tommy Fleetwood (ANG, 151)...