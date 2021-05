US PGA : Conners en tête, Perez et Rozner très loin

C'est parti pour le deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année ! Après le Masters (remporté par Hideki Matsuyama), c'est au tour de l'US PGA, qui se déroule cette année sur l'île de Kiawah, en Caroline du Sud. Et c'est un Canadien de 29 ans qui n'a gagné qu'un seul tournoi dans sa carrière qui occupe la tête du classement à l'issue du premier tour : Corey Conners. Huitième du Masters en avril dernier, le natif de l'Ontario a signé une très belle première journée, avec une carte de 67, soit six coups sous le par. Il a terminé son jeudi avec onze pars, six birdies et seulement un bogey, au trou n°9. "C'est impossible de ne pas être stressé sur ce parcours. Il ne faut pas s'endormir, c'est un challenge sur chaque trou. Je suis très chanceux d'avoir eu un bon jour. J'ai essayé d'être le plus détendu possible. Je savais que c'était possible de finir à cinq ou six coups sous le par, pourquoi pas moi ?", a réagi Conners à la fin de son parcours.

Perez et Rozner ont souffert

Derrière lui, on retrouve pas moins de six golfeurs, qui sont à deux trous du leader. Parmi eux, deux anciens vainqueurs en Grand Chelem : Keegan Bradley (US PGA 2011) et Brooks Koepka (US Open 2017 et 2018, US PGA 2018 et 2019). La deuxième journée s'annonce donc passionnante sur les greens ventés de Caroline du Sud.

Une journée où les deux représentants français vont devoir hausser leur niveau. Victor Perez (28 ans), pour le cinquième Majeur de sa carrière, a terminé le premier tour en 127eme position, avec une carte de 78, la faute notamment à cinq bogeys et surtout à un triple bogey au trou n°15. A 28 ans également, Antoine Rozner a quant à lui reçu une invitation pour disputer cet US PGA, premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière, et il a terminé 138eme, à un coup de Perez, avec notamment quatre bogeys et deux triple bogeys aux trous n°13 et 16. Alors que 155 golfeurs ont pris part à ce tournoi, les deux tricolores ne passeront pas le cut s'ils rendent le même genre de carte vendredi soir. On notera également la 97eme place (76) du n°1 mondial Dustin Johnson et la 77eme (75) du n°2 mondial Justin Thomas. Hideki Matsuyama est quant à lui 41eme à six coups du leader et aura du mal à remporter son deuxième Majeur.

GOLF / US PGA 2021

A Kiawah Island (Caroline du Sud)

Classement du 1er tour (par 73) - Jeudi 21 mai 2021

Victor Perez (FRA) 78

Antoine Rozner (FRA) 79

2- Keegan Bradley (USA) 69- Viktor Hovland (NOR) 69- Brooks Koepka (USA) 69- Aaron Wise (USA) 69- Sam Horsfield (ANG) 69- Cam Davis (AUS) 69...127-138-...