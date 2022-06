US Open : Zalatoris et Fitzpatrick aux commandes avant la dernière journée

Rahm en embuscade

PGA / US OPEN

(A Brookline, Massachussetts)

Classement après le 3eme tour (par 70) - Samedi 18 juin 2022



Cette fois, serait-ce la bonne pour Will Zalatoris ? Passé à tout près de remporter le Masters 2021 (un trou d'écart avec Hideki Matsuyama) puis battu en play-offs de l'US PGA par Justin Thomas en mai dernier, le Californien de 25 ans est co-leader de l'US Open avant la dernière journée.. « Cet endroit est bestial. Quand j'ai joué en amateurs en 2013, j'ai dit que c'était le parcours de golf le plus difficile sur lequel je n'avais jamais joué. C'est tellement facile d'aggraver les erreurs ici. Vous pouvez le faire dans les Majeurs en général, mais surtout celui-ci », a réagi Zalatoris.Mais Zalatoris n'est pas seul aux commandes, puisque Matt Fitzpatrick est à égalité. Le golfeur anglais de 27 ans, qui vient de signer son meilleur résultat en Majeur en finissant cinquième de l'US PGA, a lui aussi cartonné samedi, avec une carte de 68 comportant cinq birdies et trois bogeys.Les dix premiers se tiennent en quatre coups, tout reste donc possible ce dimanche. En revanche, il faudra un miracle à celui qui était co-leader vendredi soir (avec Joel Dahmen, désormais septième) pour espérer la victoire. Collin Morikawa, si brillant lors des deux premières journées (carte de 69 puis 66), a vécu un samedi cauchemardesque, avec un score de 77, la faute notamment à deux double-bogeys aux trous n°7 et 13.3- Jon Rahm (ESP) 207 (69-67-71)4- Keagan Bradley (USA) 208 (70-69-69)- Adam Hadwin (CAN) 208 (66-72-70)- Scottie Scheffler (USA) 208 (70-67-71)7- Sam Burns (USA) 209 (71-67-71)- Rory McIlroy (IdN) 209 (67-69-73)- Joel Dahmen (USA) 209 (67-68-74)10- Nick Hardy (USA) 210 (69-68-73)...