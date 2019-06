US Open: Woodland prend les commandes

Grâce à une prestation de choix ce vendredi, et un impressionnant -9 à la clef (du jamais vu dans l’histoire du tournoi américain), Gary Woodland a pris la tête du 119e US Open, après deux tours. Il compte désormais deux longueurs d’avance sur l’Anglais Justin Rose, et trois sur le Sud-Africain Louis Oosthuizen.

Sensational.



From 50 FEET ... what a closing birdie for leader @GaryWoodland.#LiveUnderPar pic.twitter.com/4JlmJeRQ3Q — PGA TOUR (@PGATOUR) 15 juin 2019

Quant à Rory McIlroy, il reste au contact, tout comme Brooks Koepka. Les deux hommes affichent un -4 et conservent leur chance de mieux figurer à l’arrivée.

Enfin, Clément Sordet s’est offert son premier week-end sur un Majeur puisque le Français a signé le 4e meilleur score du jour (68). Un cut que n’a en revanche pas passé Matthieu Pavon, avec un +5 trop juste, qui plus est sans le moindre birdie.