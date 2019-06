US Open: Une Française en tête après le 3e tour 

Céline Boutier tutoie l'histoire. La Française de 25 ans pointe en tête de l'US Open à l'issue du 3e tour, un statut de leader que la native de Montrouge partage avec la Chinoise Yu Liu grâce à une carte de 69 (-2) ponctuée de 3 birdies pour un seul bogey et un score total de -7 sous le par. Et il y a une certaine logique à cette réussite pour celle qui a soulevé cette année son premier titre sur le LPGA à l'occasion du ISPS Handa Vic Open ; ce duo de co-leaders devance d'un coup Jaye Marie Green, Lexi Thompson et Mamiko Higa, avant de s'élancer en dernière partie ce dimanche.

La dernière victoire d'une Française à l'US Open remonte à... 1967 et la victoire de Catherine Lacoste.

We have a new leader! Celine Boutier is now 7 under at the #USWomensOpen!



Leader board: https://t.co/MXYbWluaal pic.twitter.com/QDkRMZ5oa6