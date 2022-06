US Open : Perez en retrait pour son retour en Majeur

Des problèmes au putting

PGA / US OPEN

(A Brookline, Massachussetts)

Classement du 1er tour à 21h00 (par 70) - Jeudi 16 juin 2022

C'est parti pour le troisième tournoi du Grand Chelem de l'année ! Après la victoire de Scottie Scheffler au Masters et de Justin Thomas à l'US PGA, les meilleurs golfeurs du monde vont en découdre pendant quatre jours du côté de Brookline, dans le Massachussetts, dans un contexte particulier de rivalité entre le PGA Tour et le nouveau LIV Golf, financé par l'Arabie Saoudite. Et alors que la France n'était pas représentée lors des deux premiers Majeurs de l'année, Victor Perez est présent à l'US Open.Alors qu'il n'a plus passé le cut en Majeur depuis sa 22eme place à l'US PGA 2020, le Français a signé une première journée assez moyenne. Il a terminé ses 18 trous avec trois coups au-dessus du par, fixé à 70. Perez n'a pas très bien commencé, avec cinq bogeys sur les six premiers trous, mais il a bien fini, avec des birdies aux trous n°14 et 18.« Le parcours s’est bien défendu, a confié Perez au micro de Golf+. Les scores de cet après-midi risquent d’être assez salés, avec le vent qui s’est bien levé. Les 6-7-8 premiers trous, il n’y avait pas trop de vent, ça allait. Dans l’ensemble, j’ai quand même très bien joué, je suis content. Je n’ai juste pas très bien putté, j’ai fait 2-3 erreurs de stratégie.Le bilan est mitigé, mais dans l’ensemble ça reste positif, c’est une longue route jusqu’à dimanche. » A 21h00, Victor Perez occupait à la 111eme place, sur 155 golfeurs au départ.5- Hayden Buckley (USA) 68- Matthew NeSmith (USA) 68- Brian Harman (USA) 68- Aaron Wise (USA) 68...111-...