US Open : Morikawa et Dahmen en tête, Perez ne passe pas le cut

Perez à sept coups du cut



Il n'y aura pas de week end pour Victor Perez a l'US Open.

Après 2 tours en 73 et 74 (+7 total).

Sa réaction au micro de Golf Canal Plus

— June 17, 2022

PGA / US OPEN

(A Brookline, Massachussetts)

Classement après le 2eme tour (par 70) - Vendredi 17 juin 2022



Les Américains à la fête à l'US Open ! Ils sont dix à occuper les douze premières places à l'issue du deuxième tour sur les greens de Brookline dans le Massachusetts. Et à mi-parcours, deux hommes occupent la première place : le vainqueur de l'US PGA 2020 et du British Open 2021 Collin Morikawa (25 ans), et celui qui n'a jamais fait mieux que dixième en Majeur (à l'US PGA 2020), Joel Dahmen (34 ans).. Morikawa a fait bien mieux que la veille, avec 66 coups contre 69, grâce à quatre birdies contre deux bogeys. Dahmen, quant à lui, a fait moins bien (68 contre 67), mais a tout de même signé plus de birdies (4) que de bogeys (2). Derrière le duo, on retrouve un groupe de cinq golfeurs qui ne pointent qu'à un seul coup, dont Rory McIlroy et Jon Rahm. Le suspense reste entier pour le week-end, car pas moins de treize golfeurs se tiennent en trois coups.Le tournoi est en revanche déjà terminé pour le seul Français en lice, Victor Perez. Le Tarbais de 29 ans, qui faisait son retour en Majeur après avoir manqué les deux premiers de la saison, a rendu une carte de 74 vendredi, soit un coup de plus que jeudi, alors qu'il fallait réussir 140 pour passer le cut.Il tentera de faire mieux le moins prochain lors du British Open sur les greens de St-Andrews.3- Hayden Buckley (USA) 136 (68-68)- Jon Rahm (ESP) 136 (69-67)- Rory McIlroy (IdN) 136 (67-69)- Aaron Wise (USA) 136 (68-68)- Beau Hossler (USA) 136 (69-67)...Sergio Garcia (144), Shane Lowry (144), Kevin Na (145), Tony Finau (145), Branden Grace (145), Louis Oosthuizen (146), Francesco Molinari (146), Victor Perez (147), Phil Mickelson (151)...