US Open : Henley et Oosthuizen en tête du classement provisoire, Barjon et Perez à la traîne mais toujours dans le coup pour le cut

Barjon et Perez loin, mais toujours dans le coup pour le cut

GOLF - PGA / US OPEN

Classement provisoire (le 1er tour n'est pas terminé) - Jeudi 17 juin 2021

61- Paul Barjon (FRA), 73 (+2)

96- Victor Perez (FRA), 75 (+4)

, dont le coup d'envoi a été donné jeudi sur le mythique parcours de Torrey Pines (Californie). Premier leader, mais provisoire uniquement. L'épais brouillard matinal venu accompagner les premiers drives a en effetHenley fait partie des participants qui sont allés au bout, et avec une carte de 67 (4 coups sous le par),A un coup des deux co-leaders provisoires, l'Espagnol Cabrera-Bello et l'Italien Molinari suivent à une longueur (68, -3). A deux coups d'Henley et Oosthuizen, arrivent ensuite plusieurs favoris, dont les Américains Brooks Koepka, vainqueur de l'épreuve deux années de suite (2017 et 2018) et Xander Schauffele, le Japonais Hideki Matsuyama, devenu une légende dans son pays depuis son sacre sur le Masters d'Augusta en avril dernier, ou encore l'Espagnol Jon Rahm.avec une carte de 73 (+2). Pour sa deuxième participation, notre représentant fait toutefois mieux que le numéro 1 de notre pays Victor Perez, qui doit se contenter de la 96eme place, avec un score de 75 (+4).- Louis Oosthuizen (AFS), 59 (-4, trou 16)3- Rafa Cabrera-Bello (ESP), 68 (-3)- Francesco Molinari (ITA), 68 (-3)5- Hayden Buckley (USA), 69 (-2)- Brooks Koepka (USA), 69 (-2)- Hideki Matsuyama (JAP), 69 (-2)- Sebastian Munoz (COL), 69 (-2, trou 14)- Jon Rahm (ESP), 69 (-2)- Xander Schauffele (USA), 69 (-2)...