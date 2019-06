US Open: C'est Rose qui mène la danse

A Pebble Beach, théâtre cette année de l'US Open, nouvelle levée du Grand Chelem, c'est un Anglais et ancien vainqueur de l'épreuve qui fait la course en tête à l'issue du premier tour.

Justin Rose, lauréat en 2013, a rendu une carte de -6 sous le par assortie de 3 birdies, alors qu'il évoluait en (très) bonne compagnie dans la partie de Tiger Woods et Jordan Spieth. Ils sont 3 Américains (Fowler, Schauffele et Wise) et le Sud-Africain Louis Oosthuizen à suivre à un coup (-5). Quant au double tenant du titre, Brooks Koepka, qui peut cette année devenir le 2e joueur de l'histoire à remporter cet US Open 3 fois de suite, s'il a lancé sa défense tambour battant avec pas moins de 4 birdies lors des 6 premiers trous, la suite allait s'avérer moins heureuse avec 3 bogeys, qui le laissent toutefois dans la course...

Enfin, Tiger Woods finit cette première journée à un coup sous le par avec notamment un très vilain double-bogey sur le par 3 du trou n°5 et pour conclure 11 pars sur les 11 derniers trous.