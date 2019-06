En tête au départ du dernier tour, la Française Céline Boutier a finalement dû se contenter de la cinquième place à l’US Open féminin. La faute à une dernière carte de 75 (+4) et notamment à un double bogey sur son dernier trou.

Au total, la Tricolore termine à -3 et doit se contenter de la cinquième place à trois coups de Jeongeun Lee6 , qui s’impose devant Angel Yin, So Yeon Ryu et Lexi Thompson. Il s’agit du premier sacre en Grand Chelem pour la Sud-Coréenne.