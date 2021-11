Tour Européen : Retour en 2022 de l'Open de France

The Open de France will return to Le Golf National in 2022 after an absence of two years 🇫🇷

— The European Tour (@EuropeanTour) November 4, 2021

Une dotation nettement revue à la hausse

C’est une nouvelle qui va ravir les passionnés de golf. Plus ancien Open organisé en Europe continentale, l’Open de France sera bien à nouveau inscrit au calendrier du Tour Européen dès 2022 après une pause de deux ans causée par la crise sanitaire, mais également après des soucis d’ordre financier après le retrait en 2018 du principal partenaire. Par l’intermédiaire d’un communiqué, le Tour Européen a confirmé la nouvelle ainsi que les nouvelles dates de l’épreuve. Longtemps organisé au début de l’été, le tournoi avait dû en changer à la suite d’une réorganisation du calendrier international. Une modification qui est maintenue pour la 104eme édition, qui aura lieu du 22 au 25 septembre 2022 sur l’Albatros, le parcours du Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines qui avait accueilli avec succès l’édition 2018 de la Ryder Cup, première organisée sur le sol français et remportée sur ses terres par l’équipe d’Europe face aux Etats-Unis. Un accord qui prévoit l'organisation de l'épreuve pour trois saisons, de 2022 à 2024.Alors que la dernière édition, disputée en 2019 et remportée par le Belge Nicolas Colsaerts, proposait une dotation limitée à un million et demi d’euros, la donne va changer en 2022. En effet, le Tour Européen a confirmé que pas moins de trois millions d’euros seront en jeu. « Je suis ravi du retour de l’Open de France au calendrier du Tour Européen en 2022. J’ai toujours affirmé mon attachement et celui de la fédération à notre tournoi. Il revient avec une date premium, ce qui est un autre motif de satisfaction, a déclaré dans un communiqué le président de la Fédération Française de golf Pascal Grizot. Je souhaite remercier Keith Pelley et le Tour Européen, avec lesquels nous avons étroitement travaillé pour atteindre un objectif commun, celui de réinstaller de manière permanente l’Open de France parmi les tournois les plus importants en Europe. » Toutefois, alors que l’édition 2022 aura lieu en même temps que la Presidents Cup, qui oppose les Etats-Unis au reste du monde sauf Europe, la date de l’Open de France devra être revue en 2023 pour éviter un choc avec la Ryder Cup, qui sera organisée à Rome.