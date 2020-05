Tour Européen : Retour à la compétition à compter du 22 juillet

We’re delighted to announce plans for the resumption of the 2020 European Tour season.#GolfForGood

La fin de saison repoussée à décembre

Alors que l’incertitude règne sur le devenir de la Ryder Cup, le golf va reprendre vie en juillet. Les organisateurs du Tour Européen ont, en effet, fixé la date pour la reprise des compétitions, qui ont été interrompues de manière abrupte le 8 mars dernier en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Alors que le circuit américain PGA va redémarrer le 11 juin, le circuit européen a décidé de repousser cette relance au 22 juillet et dans des conditions particulières. En effet, les six premiers tournois au calendrier auront tous lieu sur le territoire britannique, un « UK Swing » qui démarrera avec le British Masters, à Newcastle, avant de se conclure avec l’UK Championship du 27 au 30 août à Sutton Coldfield. L’ensemble de ces tournois seront disputés à huis clos afin de limiter les risques de propagation du coronavirus.La suite du calendrier de cette saison 2020 n’est pas encore connue mais le Tour Européen n’a pas tardé à reprogrammer les tournois les mieux dotés, regroupés sous l’appellation « Rolex Series ». Le Scottish Open, à North Beswick, aura lieu du 8 au 11 octobre et sera immédiatement suivi du PGA Championship à Virginia Water du 15 au 18 octobre. Le Golf Challenge, organisé à Sun City en Afrique du Sud, aura lieu du 3 au 6 décembre avant la finale de la saison, le Tour Championship à Dubaï qui aura lieu du 10 au 13 décembre. Ces tournois s’accompagneront d’initiatives humanitaires avec des dons pour des associations locales. Dans son communiqué, le Tour Européen précise également que toutes les mesures sanitaires seront prises. « Tous les tournois seront soumis à de strictes consignes de sécurité et à des protocoles de détection », annoncent les organisateurs.