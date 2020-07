Tour Européen : Report à 2021 pour l'Alfred Dunhill Links Championship

Click here to read more: https://t.co/7dOkIyunSK pic.twitter.com/mqIr07jQeN

Le tournoi annulé pour éviter un retour du coronavirus en Ecosse

Professionnels et amateurs ne partageront pas les parcours de St Andrews, Carnoustie et Kingsbarns cette année. Le Tour Européen de golf a, en effet, confirmé ce lundi que l’édition du 20eme anniversaire de l’Alfred Dunhill Links Championship, prévue du 1er au 4 octobre prochains, ne pourra pas être organisée cette année. Alors que ce tournoi devait rassembler des joueurs venus des quatre coins du monde, la propagation toujours importante du coronavirus dans plusieurs parties du globe ont contraint les organisateurs à éviter de prendre le moindre risque. « C’est une véritable déception pour nous et pour tous les amoureux du golf, surtout ceux qui apprécient le links golf », a déclaré un porte-parole des organisateurs dans un communiqué.Alors que le Royaume-Uni a été durement touché par la pandémie ces derniers mois, des efforts ont été faits pour permettre un retour à une vie presque normale. L’arrivée massive de joueurs venus de l’étranger auraient pu mettre en danger les résultats de ces efforts, d’où l’annulation du tournoi. « Nous félicitons le gouvernement écossais pour sa réponse volontaire à la pandémie. Nous ne souhaitons pas nuire à leurs efforts ou faire courir tout risque inutile aux communautés qui doivent normalement nous accueillir, ajoute le porte-parole des organisateurs. En raison de la nature internationale de l’événement et, principalement, de notre large nombre de participants amateurs, nous avons le sentiment que c’est la décision la plus prudente à prendre. » L’Alfred Dunhill Links Championship fera son retour au calendrier du Tour Européen du 30 septembre au 3 octobre 2021, toujours sur les parcours de St Andrews, Carnoustie et Kingsbarns.