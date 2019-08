Tour Championship: Six spectateurs blessés par la foudre

En raison des violents orages qui se sont abattus sur Atlanta, le troisième tour du Tour Championship a été interrompu samedi après-midi, alors que Justin Thomas s’était emparé de la tête du leaderboard (-12) avec un coup d’avance sur Rory McIlroy et Brooks Koepka (-11). La foudre a même frappé des arbres situés près des drapeaux 15 et 16 du parcours, faisant six blessés. Ces spectateurs ont été immédiatement pris en charge et transportés à l’hôpital en ambulance.

The #lightning at East Lake struck a tree right next to a group of spectators. This is a close up slo-mo of the strike from @NBCSports camera broadcast of #TourChampionship on @11AliveNews — rescue crews report four injured. Not life threatening. pic.twitter.com/k3JJLKDduh