Tour Championship: Remarquable McIlroy

Rory McIlroy est le vainqueur du PGA Tour cette année.

En effet, avec sa nouvelle formule qui donnait des handicaps différents au départ de chaque joueur en fonction du classement global de la saison, le Tour Championship couronnait dimanche le roi du circuit américain (en cumulant aussi une bonne partie du troisième tour, après les intempéries de la veille).

Et c'est donc le Nord-Irlandais qui, avec une quatrième et dernière carte de 66 à -4 sous le par, termine à -18 au général avec quatre coups d'avance sur Xander Schauffele (dans le par dimanche). Le n°1 mondial Brooks Koepka (+2) et Justin Thomas (-2) partagent la troisième place à cinq longueurs. Justin Rose (+2) est 26e à 21 coups, Dustin Johnson (+3) 29e et dernier à 28 unités.