Tour Championship : Johnson l'emporte et empoche le chèque de 15 millions de dollars

Final four finishes on the season for DJ:

T2

1st

2nd

1st

A deserving #FedExCup Champion. 🏆 pic.twitter.com/l4PmOcLlQF



— PGA TOUR (@PGATOUR) September 7, 2020

Johnson : « J'ai maîtrisé le cours de mon destin »



Celebrate with the ones you love. @DJohnsonPGA 😘 Paulina Gretzky pic.twitter.com/EDVeUhDdqL

— PGA TOUR (@PGATOUR) September 7, 2020

A 36 ans, l'Américain a démontré qu'il était bien le nouveau patron de la planète golf. Grand favori du Tour Championship, épreuve finale de la saison du PGA Tour qui se disputait ce weeek-end à Atlanta (Géorgie) sur le green d'East Lake, le numéro 1 mondial a fait honneur à son statut en remportant l'épreuve.de cette compétition qui réunissait les trente meilleurs golfeurs du moment. Afin de permettre aux trente joueurs en lice d'avoir une chance de l'emporter, les points au classement de la FedEx Cup, comme cela avait déjà été le cas lors de l'édition précédente du Tour Championship, avaient été transformés en coups d'avance. Un règlement qui n'a pas empêché Johnson de surclasser tous ses concurrents. D'abord co-leader, le natif de Columbia (Caroline du Nord) s'est progressivement détaché. Dimanche à l'issue de l'avant-dernier parcours, il affichait même une telle avance sur ses compatriotes Justin Thomas, Xander Schauffele comme sur l'Espagnol Jon Rahm, son dauphin au classement mondial, qu'ilIl aurait fallu un petit tremblement de terre pour que le nouveau roi du golf vainqueur lundi de son 23eme titre sur le circuit ne l'emporte pas. Le séisme n'a pas eu lieu, et, qui lui permettent de succéder à Rory McIlroy au palmarès de l'épreuve. De quoi souffler, et savourer avec le sentiment du devoir accompli. « J'ai maîtrisé le cours de mon destin, je savais ce que j'avais à faire. Mais je devais quand même bien jouer aujourd'hui (lundi). J'avais beaucoup de grands joueurs juste derrière moi et ils ont été bons jusqu'au bout. » Mais bien moins bon que l'ogre « DJ ». Cela méritait bien un gros bisou de sa pulpeuse fiancée Paulina Gretzky.