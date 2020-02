Tiger Woods à l’arrêt à cinq semaines du Masters

Le 9 avril prochain, Tiger Woods doit entamer la défense de son titre au Masters d’Augusta, qu’il avait brillamment remporté l’an passé, signant ainsi sa première victoire en Grand Chelem depuis l’US Open 2008. Mais le golfeur de 44 ans sera-t-il présent en Géorgie ? L’inquiétude commence à grandir, car il souffre du dos, une partie du corps qui lui a gâché la vie pendant plusieurs années. "Il ne jouera pas l'Arnold Palmer Invitational la semaine prochaine. Son dos est toujours raide et pas tout à fait prêt », a fait savoir son agent Mark Steinberg à ESPN.

Woods actuellement 10eme mondial

Tiger Woods avait déjà déclaré forfait pour le championnat du Mexique (WGC) la semaine passée, et doit théoriquement faire son retour au Players Championship (12-15 mars). L’an passé, le golfeur américain avait déjà renoncé à l'Arnold Palmer Invitational en raison d’une blessure au cou, ce qui ne l’avait pas empêché de triompher à Augusta quelques semaines plus tard. Tiger Woods est actuellement classé au 10eme rang mondial. Il a disputé deux tournois en 2020, et a terminé neuvième du Farmers Insurance Open et 58eme du Genesis Invitational.