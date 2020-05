Ryder Cup : Tiger Woods capitaine en 2022 ?

"J'ai entendu des rumeurs !"



Tiger Woods could well be leading USA when they next head to Europe for a #RyderCup battle

— Sky Sports (@SkySports) May 22, 2020

Kevin Na en a-t-il trop dit ? Interrogé sur Sky Sports, il a révélé que Tiger Woods devrait être le capitaine de l’équipe américaine pour la Ryder Cup 2022. Le 30joueur mondial évoquait sa possible présence cette année, lors d’une édition 2020 toujours prévue du 25 au 27 septembre à Whistling Straits, dans le Wisconsin."Mon but est de faire partie de l’équipe de Ryder Cup cette année. La prochaine est en Italie et je crois que le capitaine sera Tiger Woods, et j’attends aussi ça avec impatience", a-t-il d’abord déclaré, avant de rétropédaler : "J’ai entendu des rumeurs ! Est-ce que c’est moi qui suis en train de la lancer ? C’est ce que j’ai entendu en tous cas. Est-ce que je devrais ne rien dire ? Je ne sais pas, j’ai entendu des rumeurs ! Je ne vous dirai pas où je les ai entendues, mais ça ne venait pas de lui. Mais de l’un de ses amis."Battus en France il y a deux ans, les Américains, dont le capitaine sera Steve Stricker, vont tenter de prendre leur revanche face aux Européens à l’automne. Avec Woods, qui était lui capitaine de Team USA lors de la dernière Presidents Cup et a participé à la Ryder Cup à 8 reprises.