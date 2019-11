Presidents Cup: Quand Tiger sélectionne Woods

C'était attendu, il l'a fait. Tiger Woods, capitaine de l'équipe américaine pour la Presidents Cup (12-15 décembre, Melbourne), s'est sélectionné lui-même pour prendre part à la compétition. Rien d'étonnant, bien sûr, au regard du palmarès du joueur, le meilleur de sa génération, et de son état de forme, puisqu'il vient de gagner un tournoi au Japon.

Tony Finau, Patrick Reed, Gary Woodland sont les autres choix de Woods, qui rejoignent dans l'équipe US Patrick Cantlay, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Matt Kuchar, Xander Schauffele, Webb Simpson et Justin Thomas.

L'équipe du reste du monde (sans les Européens) sera emmenée par Marc Leishman, Hideki Matsuyama, Louis Oosthuizen, Adam Scott ou encore Jason Day.

As Captain, I’m going to choose Tiger Woods as the last player on the team. https://t.co/AR7zgDTJkZ