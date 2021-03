PGA - Tour Players Championship : Westwood en tête, Perez ne devra pas se rater

Perez dans le cut... pour le moment



Heading into the clubhouse with a 1 shot lead.@WestwoodLee cards a second round 6-under 66. pic.twitter.com/lj7jkOSL1G

— THE PLAYERS (@THEPLAYERSChamp) March 12, 2021

GOLF - PGA / TOUR PLAYERS CHAMPIONSHIP

Classement après le 2eme tour (par 72) - Vendredi 12 mars 2021

Victor Perez (FRA) 73 (interrompu au 15eme trou)



Jamais titré au Tour Players Championship, Lee Westwood (48 ans en avril) est en tête à mi-parcours de l'édition 2021, qui se déroule à Ponte Vedra Beach, en Floride. Auteur d'une carte de 66 vendredi, soit trois coups de moins que la veille, sur ce parcours où le par est fixé à 72, l'Anglais a pris les commandes du tournoi., bien moins en forme que jeudi (sept coups joués en plus). Westwood a notamment réussi six birdies lors de ce deuxième tour. Mais tout est très serré, car les dix premiers golfeurs du classement se tiennent en trois coups, ce qui promet un week-end de folie.Le seul Français en lice, Victor Perez, n'a en revanche pas pu aller au bout de son parcours, en raison de l'obscurité.Il était dans le par et aurait passé le cut de justesse si la compétition s'arrêtait là, et devra donc ne pas commettre d'erreurs sur ses trois derniers trous samedi matin pour espérer disputer les deux derniers tours.2- Matthew Fitzpatrick (ANG) 136 (68-68)3- Chris Kirk (USA) 137 (72-65)- Sergio Garcia (ESP) 137 (65-72)5- Denny McCarthy (USA) 138 (69-69)- Brian Harman (USA) 138 (67-71)- Bryson DeChambeau (USA) 138 (69-69)- Charley Hoffman (USA) 138 (70-68)- Doug Ghim (USA) 138 (71-87)- Sungjiae Im (CdS) 138 (72-66)...50-...