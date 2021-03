PGA - Tour Players Championship : Le titre pour Justin Thomas, Victor Perez termine neuvième

Justin Thomas n’a pas manqué l’occasion. A l’affût derrière Lee Westwood et Bryson DeChambeau à l’issue du troisième tour du Players Championship avec trois coups de retard, le numéro 3 mondial a été au rendez-vous sur le parcours de Ponte Vedra Beach, en Floride. Une victoire que celui qui a un Majeur, le PGA Championship en 2017, à son palmarès a commencé à construire sur les trois premiers trous du parcours. Alors que l’Anglais et l’Américain ont mis du temps à trouver leur rythme, Lee Westwood signant un bogey sur les trous 2 et 4 après avoir démarré par un birdie au 1 quand Bryson DeChambeau a réalisé un double-bogey au 4 puis un bogey au 8 qui est venu effacer le birdie du 7, Justin Thomas a attaqué d’entrée, restant dans le par sur les sept premiers trous avant un petit accroc et un bogey au trou numéro 8.

Quatre trous ont fait la différence pour Thomas

Mais là où Justin Thomas a construit sa victoire, c’est sur l’enchaînement des trous 9 à 12. Sur ces quatre trous, l’Américain a signé trois birdies et s’est même offert un eagle sur 11. En trois trous, le numéro 3 mondial est passé d’une carte dans le par à une carte à quatre coups en-dessus de la référence. Contre-balançant son bogey du 14 par un birdie au 16, Justin Thomas a bouclé son dernier tour avec une carte de 68, soit quatre coups sous le par. Lee Westwood, piégé par son entame de journée manquée, n’a jamais été en mesure de rivaliser et, grâce à un birdie au 18, termine à un coup de Justin Thomas. Bryson DeChambeau, pour sa part, a réalisé une deuxième moitié de parcours plus convaincante avec notamment un eagle au 16 pour terminer troisième à deux coups, soit le même score de Brian Harman, qui a signé une carte à trois sous le par pour finir sur le podium.

Perez s’offre un Top 10 !

Victor Perez a terminé son Players Championship sur un dernier tour quasiment parfait ! Le Français, qui pointait à la 23eme place à l’entame de la journée après être devenu le premier Tricolore à passer le cut dans le cadre du tournoi présenté comme le « cinquième Majeur », n’a cessé de remonter dans la hiérarchie au fil des trous, avec notamment un birdie aux trous 3 et 4 avant de conclure la première moitié du parcours sur un troisième birdie. Egalement en avance sur la référence sur les trous 11, 13 et 16, Victor Perez a conclu son tournoi avec un petit regret et un bogey sur le dernier trou. Avec une carte de 67, soit cinq coups sous le par et à un coup de la meilleure carte de la journée, le Français termine à -8 et prend la neuvième place de ce Players Championship, notamment à égalité avec Sergio Garcia et Jon Rahm. De quoi conforter la place du Tarbais dans l’élite du golf mondial.



GOLF - PGA / TOUR PLAYERS CHAMPIONSHIP

Classement final (par 72) - Dimanche 14 mars 2021

1- Justin Thomas (USA) 274 (71-71-64-68)

2- Lee Westwood (ANG) 275 (69-66-68-72)

3- Brian Harman (USA) 276 (61-71-69-69)

- Bryson DeChambeau (USA) 276 (69-69-67-71)

5- Talor Gooch (USA) 277 (71-68-71-67)

- Paul Casey (ANG) 277 (73-67-67-70)

7- Corey Conners (CAN) 278 (69-72-72-66)

8- Shane Lowry (IRL) 279 (68-74-69-68)

9- Charles Howell III (USA) 280 (73-70-71-66)

- Daniel Berger (USA) 280 (74-68-71-67)

- Jason Kokrak (USA) 280 (70-72-71-67)

- Victor Perez (FRA) 280 (73-71-69-67)

- Si Woo Kim (CdS) 280 (72-70-67-71)

- Sergio Garcia (ESP) 280 (65-72-71-72)

- Matthew Fitzpatrick (ANG) 280 (68-68-72-72)

- Jon Rahm (ESP) 280 (72-68-67-73)

...