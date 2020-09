PGA - Tour Championship : Johnson et Rahm aux commandes

Huit birdies et la meilleure carte pour Rory McIlroy !

Un tandem américano-espagnol aux commandes du Tour Championship. A l'issue du premier tour de cette épreuve finale du PGA Tour et disputé vendredi sur le parcours d'East Lake à Atlanta (Géorgie),(5 coups sous le par) quand Johnson, lui, a dû se contenter d'une carte de 67 (3 coups sous le par). La formule de score ajustée inaugurée l'année dernière sur le Tour Championship et conservée lors de cette édition pour la deuxième année de suite permet pourtant à Johnson de faire jeu égal au classement avec son rival. Afin que le titre ne concerne pas uniquement les cinq premiers de la FedExCup, comme cela avait été le cas les années précédentes,Johnson, numéro 1 dans la hiérarchie, a donc abordé la compétition à -10 quand Rahm, dauphin de l'Américain au classement, avait, lui, débuté avec -8. Derrière, là aussi sans surprise, suit le numéro 3 mondial Justin Thomas (-7 au coup d'envoi du tournoi).Le compatriote de Johnson a rendu une carte de 66 qui lui permet de n'accuser que deux coups de retard (-11) sur les deux co-leaders avant la deuxième journée, ce samedi. Respectivement quatrième et cinquième du classement avec -9 pour le premier et -7 pour le second,(6 coups sous le par). Lauréat de la dernière édition, en 2019, McIlroy s'est notamment signalé en réalisant huit birdies. Xander Schauffele (-6, carte de 67), Brendon Todd (-6, carte de 67 également), Im Sungjae (-6, carte de 68), Webb Simpson (-6, carte de 70) et Marc Leishman (-5, carte de 66) complètent le Top 10. A noter que la France ne compte aucun représentant engagé.