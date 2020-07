PGA - Memorial Tournamement : Woods 18eme pour son retour, Perez très loin

Le Tigre est de retour ! Absent du circuit PGA depuis le mois de février pour cause de douleurs au dos puis de pandémie de coronavirus qui avait mis le PGA Tour sur pause, Tiger Woods est revenu sur les greens ce jeudi dans l’Ohio, à l’occasion du Memorial Tournament, un tournoi créé par Jack Nicklaus (l’homme aux 18 Majeurs, contre 15 pour Woods), où il n’a jamais raté le cut et qu’il a déjà remporté en 1999, 2000, 2001, 2009 et 2012. A l’issue du premier tour, le golfeur de 44 ans occupe la 18eme place, après avoir rendu une carte de 71, soit un coup sous le par. Auteur d’un birdie aux trous n°1, 3, 15 et 18, il a en revanche signé un bogey aux n°6, 8 et 16. Le Tigre, qui ne semble pas avoir été perturbé par le huis clos, se retrouve à cinq coups du leader, son compatriote Tony Finau, auteur de neuf birdies, qui devance d’un coup un autre Américain, Ryan Palmer. « L'énergie n'était pas la même sans les fans, reconnait Tiger Woods. C'était différent. Mais je n'ai pas eu de problème avec l'énergie (personnelle) et le fait de ne pas avoir les réactions des fans. J'ai ressenti toujours le même empressement, la même nervosité au début, et c'était bien. C'était une bonne sensation. Je ne l'ai pas ressentie depuis un moment. Ça fait du bien. J'étais un peu rouillé mais j’ai l'impression que dans l'ensemble c'était un bon début. Cela fait un moment que je n'ai pas joué. »

Perez a eu du mal à se mettre en route

Seul Français en lice dans ce tournoi, Victor Perez n’a pas brillé jeudi. Le 43eme joueur mondial, qui avait déjà manqué le cut lors de ses deux premiers tournois à la reprise du circuit PGA le mois dernier, est encore mal parti pour se qualifier pour les deux derniers tours, puisqu’il a rendu une carte de 77, à onze coups de Finau et cinq coups au-dessus du par. Le Français a raté sa première moitié de parcours (cinq bogeys, un double-bogey), mais s’est repris sur la deuxième partie, avec huit pars et un birdie. Peut-être poursuivra-t-il sur sa lancée vendredi ? Parmi les autres résultats du jour, à noter la 8eme place de Jordan Spieth et de Rory McIlroy (70), la 25eme de Brooks Koepka et Phil Mickelson (72) ou encore la 125eme du n°3 mondial Dustin Johnson (80).



PGA TOUR / MEMORIAL TOURNAMENT (OHIO)

Classement à l'issue du premier tour (par 72) - Jeudi 16 juillet 2020

1- Tony Finau (USA) 66

2- Ryan Palmer (USA) 67

3- Brendan Steele (USA) 68

- Gary Woodland (USA) 68

5- Charles Howell III (USA) 69

- Lucas Glover (USA) 69

- Jon Rahm (ESP) 69

...

8- Rory McIlroy (IdN) 70

18- Tiger Woods (USA) 71

110- Victor Perez (FRA) 77

...