Danny Willett et Jon Rahm partagent toujours la tête du PGA Championship à l’issue du troisième tour, disputé samedi. L’Anglais et l’Espagnol ont rendu une carte de 68, soit quatre coups sous le par, et affichent désormais un total de -15.

Ils devancent d’une longueur le Sud-Africain Christiaan Bezuidenhout (69), l’Anglais Justin Rose (69) et l’Indien Shubhankar Sharma (66). Les premiers Français, Romain Langasque (70) et Benjamin Hebert (69), sont 32e ex-æquo à -3.