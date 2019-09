PGA Championship: McIlroy en perdition

Matthew Wallace est le premier leader du PGA Championship (qui, comme son nom ne l'indique pas, est un des gros tournois du circuit européen), après un premier tour bouclé jeudi en 65 à -7 sous le par. L'Anglais est suivi par du lourd, Jon Rahm et Henrik Stenson à un coup, Justin Rose à deux coups.

Julien Guerrier et Romain Langasque sont les premiers Français, partageant la 14e place à quatre longueurs de la tête. Mickael Lorenzo Vera est 27e à cinq coups. Alexander Levy et Matthieu Pavon sont loin derrière, respectivement 105e à 10 coups et 127e à 14 unités.

Mais la plus grande désillusion est pour Rory McIlroy, le n°2 mondial pointant seulement à la 114e place à déjà 11 coups de la première place !