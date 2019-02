Pebble Beach: Mickelson et Spieth bien partis

Phil Mickelson et Jordan Spieth ont pris les commandes du Pro-Am de Pebble Beach, en Californie. Alors que le 2e tour n'est pas tout à fait terminé, en raison de la pluie, les deux Américains font partie du quintet de tête, à -10, en compagnie de leurs compatriotes Lucas Glover et Scott Langley, ainsi que l'Anglais Paul Casey. L'ancien n°1 mondial Jason Day est sixième à un coup (-9).

