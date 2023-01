Pays de Galles : Gareth Bale s'est déjà reconverti et va participer à un tournoi de golf

De footballeur professionnel à golfeur professionnel, il n'y a qu'un pas que Gareth Bale vient de franchir. Ainsi, celui qui a annoncé sa retraite il y a quelques jours après avoir participé à la Coupe du monde 2022 avec le Pays de Galles va participer à un tournoi de golf avec des joueurs professionnels. C'est l'ancien ailier qui l'a annonce de lui-même sur son compte Instagram ce mardi, dévoilant qu'il allait prendre part à un tournoi de golf au côté de joueurs professionnels à partir du 30 janvier, seulement deux semaines après sa retraite.

Bale va participer à un tournoi de golf

"J'ai le plaisir de vous annoncer que je participerai au Pro-Am AT & T Pebble Beach au début du mois prochain ! C'est parti !" a déclaré le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions, grand fan de golf et qui avait fait un tollé lors d'un match après le Pays de Galles en affichant un drapeau : "Pays de Galles, golf, Madrid dans cet ordre". Le joueur avait alors posé hilare lors de cette soirée où le Pays de Galles s'était qualifié pour l'Euro 2020. Désormais pleinement libre de pouvoir jouer au golf quand il le souhaite, Bale n'a pas perdu de temps pour être présent dans un tournoi professionnel. Et Bale ne sera pas la seule star qui vient d'un autre milieu puisque l'acteur américain Jason Bateman, très apprécié aux Etats-Unis pour ses comédies mais aussi son rôle dans la série à succès de Netflix "Ozark", sera présent.