Open d'Italie: Guerrier et Lorenzo-Vera remontent

Bonne journée pour Julien Guerrier (67 ce vendredi) et surtout Mike Lorenzo-Vera (65) au 2e tour de l'Open d'Italie. Les deux Français se replacent ainsi à la 8e place provisoire, à mi-parcours, à six coups sous le par.

C'est l'Anglais Matthew Fitzpatrick (-10) qui mène la danse devant le Danois JB Hansen (-9). Graeme McDowell et Justin Rose sont en embuscade à -7.

Tight at the top in Italy



-10 Fitzpatrick

-9 JB Hansen

-7 McDowell

-7 Beef

-7 Rose

-7 Sharma

-7 Sabbatini#ItalianOpen #RolexSeries